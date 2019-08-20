تسمم غذائي ينهي حياة ناشط سياسي في لبنان

وذكرت وسائل إعلام لبنانية، أن" الخوري حرب توفي إثر مضاعفات تسمم غذائي، ونقل صباح أمس، إلى مستشفى تنورين الحكومي وهو في حالة غيبوبة".

والخوري حرب، هو أستاذ في الجامعة اللبنانية من مواليد بلدة تنورين 1966، وكان من أبرز الناشطين المناضلين من 1989 في التيار الوطني الحر (حزب رئيس الجمهورية ميشال عون).



ونعى حرب، عدداً من السياسيين بينهم الوزير السابق وئام وهاب بالقول: "أنطوان الخوري حرب وداعاً أيها المناضل الثائر الحالم".