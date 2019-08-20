تمديد الاعفاء الممنوح لهواوي 90 يوما... والسبب؟

في تقرير جديد من وكالة رويترز يبدو أن الولايات المتحدة الأميركية تنوي منح هواوي 90 يوم إضافي كمهلة للشركة الصينية كي تستطيع فيها الشراء والتعامل مع الشركات الأميركية حتى تتمكن من خدمة العملاء الحاليين، حسب مصدرين قريبين من القصة.

وقالت المصادر أنّ الترخيص العام الموقت سوف يتم تمديده لشركة هواوي لمدة 90 يوم إضافي.

منح هواوي 90 يوم إضافي



في البداية سمحت وزارة التجارة الأميركية لشركة هواوي بشراء بعض السلع أميركية الصنع في شهر مايو بعد فترة وجيزة من إدراجها في القائمة السوداء، في خطوة تهدف إلى تقليل الاضطرابات لدى العملاء لأدنى مستوى.

وكان من المفترض أن تنتهي المهلة الأولى يوم الاثنين الماضي الموافق فيه 19 آب، ولكن مع تجديد المهلة ومنح هواوي 90 يوم إضافي ستكون الشركة الصينية قادرة على مواصلة التعامل مع الشركات الأميركية لتوفير التحديثات إلى هواتفها الذكية وصيانة شبكات الاتصالات الموجودة حاليًا.

وقالت المصادر أن الوضع حول هذه المهلة ليس مستقرًا أبدًا، خاصةً وأن الولايات المتحدة تستخدمها كورقة مساومة رئيسية في مفاوضاتها التجارية مع الصين، وربما يتغير قرار منح المهلة قبل يوم الإثنين.

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وأشارت إحدى المصادر أنّه من المتوقع أن يناقش الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ شركة هواوي في مكالمة هاتفية نهاية هذا الأسبوع.

هذا ولم ترد أيًا من شركة هواوي الصينية أو وزارة الخارجية الصينية على طلبات التعليق الفورية لهذه التسريبات، بحسب ما ذكر موقع " MENATECH ".

الحرب التجارية

منذ أن بدأت الحرب بين الولايات المتحدة والصين وهناك الكثير من المتضررين في المنتصف، وعندما منعت وزارة التجارة الأميركية شركة هواوي من التعامل مع الشركات الأميركية في وقت سابق من هذا العام، كان يُنظر إلى هذا القرار على أنّه تصعيد كبير في الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

وكان مُبرر وزارة التجارة الأميركية وقتها لإدراج هواوي على القائمة السوداء، أن الشركة الصينية متورطة في أنشطة تتعارض مع مصالح الأمن القومي الأميركي أو السياسة الخارجية، مثل القضية التي اتُهمت فيها هواوي بأنّها تنتهك العقوبات الأميركية ضد إيران.

كما ضمّت لائحة الاتهامات أيضًا اتهام شركة هواوي بأنّها تقوم بأعمال خادعة ومُعيقة، حسبما جاء من وزارة التجارة الأميركية. وفي الوقت نفسه، تقول الولايات المتحدة أن الهواتف الذكية وأجهزة الشبكات من هواوي يمكن أن تستخدمها الصين في التجسس على الأميركيين، وهم المزاعم التي نفتها الشركة مرارًا وتكرارًا.