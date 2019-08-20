'فيفا' يوافق على إقامة مباريات العراق بتصفيات المونديال في البصرة

وكان "فيفا" قد أرسل وفداً إلى محافظات أربيل وكربلاء والبصرة من أجل الاطلاع على الوضع الأمني والمنشآت الرياضية قبل إصدار قراره النهائي بتحديد أرض العراق.

وذكر الاتحاد في بيان مقتضب تلقت الخليج 365، نسخة منه، أن "فيفا وافق على طلب العراق بخوض تصفيات كأس العالم في البصرة".



وأوقعت قرعة التصفيات المنتخب الوطني في المجموعة الثالثة التي تضم منتخبات العراق والبحرين إلى جانب إيران وهونغ كونغ وكمبوديا.

وستنطلق التصفيات في الخامس من أيلول المقبل، حين يواجه المنتخب الوطني نظيره البحريني في أولى المباريات.