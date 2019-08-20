'فيفا' يوافق على إقامة مباريات العراق بتصفيات المونديال في البصرة

2019-08-20 | 10:43
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وافق الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، على اقامة مباريات المنتخب الوطني العراقي على أرضه في البصرة خلال التصفيات المزدوجة (مونديال 2022 وكأس آسيا 2023).
وذكر الاتحاد في بيان مقتضب تلقت الخليج 365، نسخة منه، أن "فيفا وافق على طلب العراق بخوض تصفيات كأس العالم في البصرة".
وأوقعت قرعة التصفيات المنتخب الوطني في المجموعة الثالثة التي تضم منتخبات العراق والبحرين إلى جانب إيران وهونغ كونغ وكمبوديا.
وستنطلق التصفيات في الخامس من أيلول المقبل، حين يواجه المنتخب الوطني نظيره البحريني في أولى المباريات.
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