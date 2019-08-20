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'فيفا' يوافق على إقامة مباريات العراق بتصفيات المونديال في البصرة

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2019-08-20 | 10:43

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وافق الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، على اقامة مباريات المنتخب الوطني العراقي على أرضه في البصرة خلال التصفيات المزدوجة (مونديال 2022 وكأس آسيا 2023).
وكان "فيفا" قد أرسل وفداً إلى محافظات أربيل وكربلاء والبصرة من أجل الاطلاع على الوضع الأمني والمنشآت قبل إصدار قراره النهائي بتحديد أرض العراق.

وذكر الاتحاد في بيان مقتضب تلقت الخليج 365، نسخة منه، أن "فيفا وافق على طلب العراق بخوض تصفيات كأس العالم في البصرة".


وأوقعت قرعة التصفيات المنتخب الوطني في المجموعة الثالثة التي تضم منتخبات العراق والبحرين إلى جانب إيران وهونغ كونغ وكمبوديا.

وستنطلق التصفيات في الخامس من أيلول المقبل، حين يواجه المنتخب الوطني نظيره البحريني في أولى المباريات.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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