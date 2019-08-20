المنافذ الحدودية: ضبط ثلاثة مسافرين إيرانيين بحوزتهم مواد مخدرة في زرباطية

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، الثلاثاء، ضبط ثلاثة مسافرين إيرانيين بحوزتهم مواد مخدرة نوع في منفذ زرباطية الحدودي بمحافظة واسط. وقالت الهيئة، إن "عملية الضبط تمت من قبل مفرزة مكافحة المخدرات في المنفذ قبل دخولهم صالة المسافرين، إذ كانت بحوزة المسافر الأول ترياك بوزن (29) غم والمسافر الثاني بحوزته (32 غم حشيشة و8غم ترياك) أما المسافر الثالث بحوزته (6غم ترياك)".



وأضافت الهيئة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أن "تمت إحالة المخالفات وما تم ضبطه وفق محضر أصولي الى شعبة مخدرات بدرة لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".



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