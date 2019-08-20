بالصور.. الدفاع المدني يخمد حريقاً نشب داخل مستشفى الحسين في كربلاء

أعلنت مديرية الدفاع المدني، الاثنين، عن إخماد حريق نشب داخل غرفة عمليات بمستشفى الحسين في محافظة كربلاء. وذكرت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، انه "بعد ورود اخبار من السيطرة المركزية تشير إلى وجود حادث حريق في المدينة الطبية مستشفى الحسين العام في محافظة كربلاء، توجهت على الفور فرقة إطفاء من مركز دفاع مدني كربلاء مرفودة باربع عجلات". وأضافت أنه "حين وصول عجلات الدفاع المدني تبين الحادث احتراق غرفة عمليات تقع في الطابق الثاني، حيث تم اقتحام الغرفة من قبل رجال الدفاع المدني واتخاذ الإجراءات اللازمة لاخماد الحادث والسيطرة عليه، بغية عدم انتشاره وتوسعه الى باقي اقسام الطابق والمستشفى".

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