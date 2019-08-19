الصدر يدعو الساسة الشيعة والسنة الى التأسي بزهد وسيرة الامام علي

دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الاثنين، الساسة الشيعة والسنة الى التأسي بزهد وسيرة الامام علي (ع). كما دعا الصدر في تغريدة له تابعتها الخليج 365، كل محب للامام علي بأن يكون اباً لكل المظلومين في العراق والاقليات التي تعاني الويلات والظلم. وأدناه نص التغريدة:

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