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حكم عراقي يعلق على اختياره لقيادة مباريات مونديال الصين لكرة السلة

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2019-08-19 | 19:52

حكم عراقي يعلق على اختياره لقيادة مباريات مونديال الصين لكرة السلة

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علق الحكم الدولي العراقي، احمد الشويلي، على اختياره لقيادة مباريات في بطولة كأس العالم لكرة السلة في الصين 2019.
واناط "فيبا" مهمة قيادة المباريات للحكم الدولي احمد الشويلي والذي نجح في مناسبات دولية اخرى سابقاً.

وقال الشويلي في حديث للسومرية نيوز، إنه "بعد قيادة نهائيات كاس العالم للسيدات العام الماضي والتقييم الممتاز الذي حضيت به في البطولة، قرر فيبا اناطت مهمة قيادة مباريات كأس العالم للرجال في الصين وكاس العالم للشباب في اليونان".


واوضح أن "هذه الاناطة جاءت بسبب تظافر كل الجهود من الاتحاد العراقي ووزارة الشباب والرياضة، والتي ساهمت في بلوغ اهدافي"، مبيناً انه "يأمل بأن يعكس صورة مشرفة للعراق في المونديال".

وتنطلق منافسات كأس العالم لكرة السلة 2019 في الصين نهاية شهر آب الجاري بمشاركة 32 منتخباً، منها منتخبان عربيان وهما الاردن وتونس.

محمد خليل المحرر: محمد خليل
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