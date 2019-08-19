كل ما تود معرفته عن الموسم الجديد للدوري السلوي الممتاز

الفرق المشاركةكشف الاتحاد عن الفريق المشاركة في الدوري الممتاز والتي تم استلام كتب مشاركتها وهي:1-النفط2-الشرطة3-نفط الجنوب4-الميناء5-الكهرباء6-التضامن7-الحلة8-زاخو9-غاز الشمال10-دهوك11-الاعظمية12-الخطوط الجوية

الفرق المعتذرة

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اتحاد السلة بأن نادي الكرخ الرياضي الحائز على المركز الثالث للموسم المنصرم ونادي البصرة الحائز على المركز الاول في بطولة أندية الدرجة الاولى في الموسم الماضي، قد قدما كتب اعتذار عن الاشتراك في الموسم الحالي

تقويم الدوري الممتاز

الاجتماع الفني الاخير لممثلي ومدربي الاندية المشاركة سيكون يوم الخميس المصادف 22/8/2019 الساعة الخامسة عصراً في مقر الاتحاد.



موعد قرعة الدوري العراقي الممتاز لكرة السلة ستكون الثلاثاء المصادف 17/9/2019

ستكون موعد البطولة التنشيطية من يوم 20 – 22 / 9 / 2019 وبمشاركة اربعة اندية هي: 1- النفط، 2- الشرطة، 3- نفط الجنوب، 4- الميناء.

وفي حال انسحاب اي نادي من البطولة التنشيطية سيغرم مبلغ2 مليون دينار عراقي وسيشارك النادي الذي الذي بعده في الترتيب والذي جاء في المركز الخامس في الموسم المنصرم.

موعد بدأ الدوري العراقي الممتاز للموسم المقبل سيكون 25 / 9 / 2019.

