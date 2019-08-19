كل ما تود معرفته عن الموسم الجديد للدوري السلوي الممتاز

كشف الاتحاد عن الفريق المشاركة في الدوري الممتاز والتي تم استلام كتب مشاركتها وهي:
1-النفط
2-الشرطة
3-نفط الجنوب
4-الميناء
5-الكهرباء
6-التضامن
7-الحلة
8-زاخو
9-غاز الشمال
10-دهوك
11-الاعظمية
12-الخطوط الجوية
الفرق المعتذرة
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اتحاد السلة بأن نادي الكرخ الرياضي الحائز على المركز الثالث للموسم المنصرم ونادي البصرة الحائز على المركز الاول في بطولة أندية الدرجة الاولى في الموسم الماضي، قد قدما كتب اعتذار عن الاشتراك في الموسم الحالي
تقويم الدوري الممتاز
الاجتماع الفني الاخير لممثلي ومدربي الاندية المشاركة سيكون يوم الخميس المصادف 22/8/2019 الساعة الخامسة عصراً في مقر الاتحاد.
موعد قرعة الدوري العراقي الممتاز لكرة السلة ستكون الثلاثاء المصادف 17/9/2019
ستكون موعد البطولة التنشيطية من يوم 20 – 22 / 9 / 2019 وبمشاركة اربعة اندية هي: 1- النفط، 2- الشرطة، 3- نفط الجنوب، 4- الميناء.
وفي حال انسحاب اي نادي من البطولة التنشيطية سيغرم مبلغ2 مليون دينار عراقي وسيشارك النادي الذي الذي بعده في الترتيب والذي جاء في المركز الخامس في الموسم المنصرم.
موعد بدأ الدوري العراقي الممتاز للموسم المقبل سيكون 25 / 9 / 2019.
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