مكتب عبد المهدي يعلن اكتمال فتح شارع ابو غريب ذهاباً واياباً

اعلن مكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الاثنين، اكتمال فتح شارع ابو غريب غربي بغداد ذهاباً واياباً. وقال سكرتير رئيس الوزراء الفريق الركن محمد البياتي في حديث لـ الخليج 365، إن "جاهزية شارع ابي غريب تكاملت ذهابا وايابا أمام تنقل المواطنيين والعجلات". واضاف البياتي، أن "الانجاز جاء بجهود يقف خلفها حب الوطن والشعب لتقديم ما ينفع الناس".



يشار الى ان القوات الامنية رفعت اغلب الكتل الكونكريتية وفتحت العديد من الشوارع المغلقة في العاصمة بغداد خلال الفترة الاخيرة.

يشار الى ان القوات الامنية رفعت اغلب الكتل الكونكريتية وفتحت العديد من الشوارع المغلقة في العاصمة بغداد خلال الفترة الاخيرة.

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