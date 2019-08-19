نائب يدعو الحكومة إلى مفاتحة روسيا لتزويد العراق بمنظومة 'اس 400'

دعا عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية كريم عليوي، الاثنين، الحكومة إلى الانفتاح على روسيا والتعاقد معها لتزويد العراق بمنظومة الدفاع الجوي "اس 400"، فيما اعتبر أن العراق يتعرض لـ"هجمة إسرائيلية بغطاء أميركي" من أجل تدمير مخزون السلاح العراقي.
وأضاف، أن "العراق بحاجة إلى منظومة دفاع جوي متكاملة للحفاظ على أجوائنا من أية اعتداءات خارجية وهي جزء من حفظ السيادة"، لافتاً إلى أن "جميع ما يعانيه العراق من إرهاب وخروق أمنية سببها أميركا وإسرائيل، بالتالي فعلى الحكومة الانفتاح على روسيا التي تمتلك منظومة دفاع جوي متطورة وهي اس 400، وأيضاً إيران التي ضاهت أميركا واسقطت طائرة تجسس أميركية متقدمة ويمكن التعاون معها بهذا الشأن".
وتابع، أن "العراق يتعرض لهجمة إسرائيلية بغطاء أميركي من أجل تدمير مخزون السلاح العراقي"، مشدداً على أن "لجنة الأمن والدفاع ستناقش بشكل تفصيلي ما حصل بقاعدة الصقر وباقي الخروق الأمنية التي ثبت تورط إسرائيل وأميركا فيها، وسنضغط على الحكومة من أجل اتخاذ قرار بالانفتاح على دول أخرى غير أميركا كروسيا وإيران والصين ودول أخرى قوية بهذه التكنلوجيا لتسليح وتقوية دفاعاتنا الجوية".
وكان رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية في البرلمان السابق حاكم الزاملي كشف، السبت (4 ايار 2019)، عن مفاوضات بين الحكومتين العراقية والروسية لتجهيز بغداد بمنظومة "اس 400".
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