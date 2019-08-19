أزياء وأكسسوارات أساسية في خزانتك لإطلالة أنيقة

إن القاسم المشترك بين جميع قطع الأزياء والأكسسوارات التي سوف نستعرضها فيما يلي، هو أنها أساسية وغير مرتبطة بموضة زائلة. وهي تشكل محتوى مثالياً للمرأة العصرية مما يسمح لها بالحفاظ على إطلالة أنيقة في كل الظروف والأوقات.

1- سروال الدنيم الأساسي

احرصي على اختياره بشكل يناسب شكل الجسم وقياسه. واختاريه خالياً من أي ثقوب وزينة بمسامير، أو تطريز، أو طبعات. أما لونه فمن الأفضل أن يكون الأزرق الكلاسيكي.

2- الحذاء العالي الساق والخالي من الكعب

يتميز هذا الحذاء بطابعه المريح والأنيق في الوقت نفسه. اختاريه من الجلد الطبيعي أو الجلد السويدي، وبلون حيادي قد يكون البني، البيج، أو الأسود على أن يصل ارتفاعه لحدود الكاحل لكي يسهل ارتداؤه مع كافة أشكال السراويل. 3- حقيبة يد لا يمكن الاستغناء عنها

حقيبة اليد التي لا يمكن الاستغناء عنها تكون متوسطة الحجم، سهلة الحمل، تتسع للعديد من الأغراض. وهي تتميز بتصميم يجمع بين الطابعين العصري والكلاسيكي. أما لونها فيكون حيادياً أو سهل التنسيق مع العديد من الإطلالات المتوفرة في خزانتك. ومن الضروري أن تكون ذات نوعية جيدة وسهلة الحمل مع الأزياء النهارية والمسائية على السواء.



4- القميص القطني الموحد اللون



تبقى الأفضلية للون الأبيض فيما يتعلق بهذا القميص. ويُنصح بالابتعاد عند اختياره عن الياقة التي تأخذ شكل حرف V، واستبدالها بالياقة المستديرة والمنخفضة قليلاً مع كمين قصيرين وواسعين بعض الشيء. اختاريه ذي نوعية جيدة لكي يحافظ على طابعه الأنيق لأطول فترة ممكنة. تبقى الأفضلية للون الأبيض فيما يتعلق بهذا القميص. ويُنصح بالابتعاد عند اختياره عن الياقة التي تأخذ شكل حرف V، واستبدالها بالياقة المستديرة والمنخفضة قليلاً مع كمين قصيرين وواسعين بعض الشيء. اختاريه ذي نوعية جيدة لكي يحافظ على طابعه الأنيق لأطول فترة ممكنة. 5- القميص ذات القصة الرجالية

هو من القطع السهلة التنسيق مع عدة أزياء أخرى متوفرة في خزانتك. اختاريه جامعاً بين القصة الكلاسيكية واللمسات الأنثوية من حيث الخامة أو التفاصيل الصغيرة. اعتمديه بألوان حيادية كالأسود، والأبيض، والبيج وكذلك بألوان أخرى تتناسب مع الموضة. 6- السترة الجلدية القصيرة



يمكن لهذه السترة أن تكون مصنوعة من الجلد الطبيعي أو الجلود المصنعة ذات النوعية الجيدة. طابعه "الكاجوال" يضفي لمسات شبابية على القطع الكلاسيكية الأخرى التي يُنصح بتنسيقه معها. كما يُعتبر الرفيق المثالي لسروال الدنيم والإطلالات اليومية ذات الطابع العملي. يمكن لهذه السترة أن تكون مصنوعة من الجلد الطبيعي أو الجلود المصنعة ذات النوعية الجيدة. طابعه "الكاجوال" يضفي لمسات شبابية على القطع الكلاسيكية الأخرى التي يُنصح بتنسيقه معها. كما يُعتبر الرفيق المثالي لسروال الدنيم والإطلالات اليومية ذات الطابع العملي. 7- البدلة النسائية



هي الرفيق المثالي لأناقتك خاصة في أوقات العمل والمناسبات ذات الطابع الرسمي. يمكنكِ اختيارها بلون حيادي أو اعتمادها بخامة مزينة بطبعة ناعمة. يمكن تنسيق كل من سترة "البلايزر" والسروال التي تؤلف هذه البدلة مع قطع أخرى من الأزياء. هي الرفيق المثالي لأناقتك خاصة في أوقات العمل والمناسبات ذات الطابع الرسمي. يمكنكِ اختيارها بلون حيادي أو اعتمادها بخامة مزينة بطبعة ناعمة. يمكن تنسيق كل من سترة "البلايزر" والسروال التي تؤلف هذه البدلة مع قطع أخرى من الأزياء. 8- القميص القطني السميك ذو الكمين الطويلين

هو رفيق سروال الدنيم، ويتزين عادة برسومات أو عبارات متنوعة. يُنصح باعتماده في أيام العطلة وأوقات الراحة لإطلالة مريحة وعصرية على السواء. 9- المجوهرات الناعمة

هي عبارة عن سلاسل رقيقة تتعلق بها قلادات متنوعة الأشكال والأحجام يمكن ارتداؤها بمفردها أو تنسيقها فيما بينها. اعتمدي أيضاً الأساور التي تأخذ شكل سلاسل متنوعة ونسقي بين عدة ألوان من الذهب لإطلالة عصرية لافتة. 10- الحذاء الرياضي

بعد غياب لسنوات طويلة، عاد الحذاء الرياضي ليشكل قطعة أساسية في إطلالتنا اليومية. اختاريه بالجلد أو الجلد السويدي ليكتسب لمسات كلاسيكية تسهل تنسيقه مع أزياء المدينة، فهذا ما يجعل ارتداءه ممكنا حتى مع الأثواب المطبعة بالأزهار والبدلات العصرية. Advertisements 11- الكنزة الصوفية ذات النوعية الجيدة

ابتعدي عن أنواع الصوف السريعة التلف واختاري كنزة صوفية ناعمة بنوعية جيدة تحافظ على نضارتها لأطول فترة ممكنة. اعتمدي الألوان الحيادية أو طبعة الخطوط التي تناسب هذا النوع من الكنزات. 12- معطف "الترنش"



هو من القطع التي تبقى في خزانتك سنوات عديدة. احرصي على اختياره بلون حيادي وبنوعية جيدة، فهو يمكن أن يرافقك في كل الفصول كما يسهل حمله في حقيبة السفر. هو من القطع التي تبقى في خزانتك سنوات عديدة. احرصي على اختياره بلون حيادي وبنوعية جيدة، فهو يمكن أن يرافقك في كل الفصول كما يسهل حمله في حقيبة السفر. 13- الجامبسوت



يُعتبر قطعة أساسية في خزانتنا الصيفية كونه يجعل القامة تبدو ممشوقة ويناسب معظم أشكال الأجسام. وهو يتوفر بتصاميم تناسب الإطلالات اليومية وأخرى خاصة بالحفلات والمناسبات.

14- سترة الدنيم



هي مثالية لمرافقة الإطلالات "الكاجوال". نسقيها مع السراويل أو مع ثوب ذات طابع رومانسي أو حتى مع تنورة طويلة ذات طابع بوهيمي. هي مثالية لمرافقة الإطلالات "الكاجوال". نسقيها مع السراويل أو مع ثوب ذات طابع رومانسي أو حتى مع تنورة طويلة ذات طابع بوهيمي. 15- الثوب الأسود البسيط

من الضروري توفر تصميم واحد منه على الأقل في خزانة كل امرأة عصرية. أهميته تكمن في أنه مفيد بمناسبات رسمية مختلفة كما يمكن اعتماده في الإطلالات المسائية بكل سهولة. 16- حذاء "الستيليتو"

يتميز بكعبه المرتفع الذي يجعل الإطلالة تبدو ممشوقة. اختاريه بارتفاع كعب لا يزعجك حتى لو كان ارتداؤه سيقتصر على المناسبات فقط. 17- السترة الخفيفة المبطنة

وزنها الخفيف لا يخفف من الشعور بالدفء الذي تؤمنه. اختاريها بلون حيادي وتذكري أنها مفيدة جداً عند الانتقال من المدينة إلى الجبل أو عند قضاء وقت في الصحراء. ولا تنسي أن تضعيها في حقيبتك خلال السفر. 18- سروال الدنيم الأسود الضيق



هو القطعة التي تجعلك تبدين أكثر نحافة. من السهل تنسيقه مع العديد من القطع "الكاجوال" والكلاسيكية المتوفرة في خزانتك. أما عند تنسيقه مع قميص أبيض وسترة "بلايزر" كلاسيكية فهو يضفي على الإطلالة أناقة شبابية بعيدة عن أي خطأ في الذوق. هو القطعة التي تجعلك تبدين أكثر نحافة. من السهل تنسيقه مع العديد من القطع "الكاجوال" والكلاسيكية المتوفرة في خزانتك. أما عند تنسيقه مع قميص أبيض وسترة "بلايزر" كلاسيكية فهو يضفي على الإطلالة أناقة شبابية بعيدة عن أي خطأ في الذوق. 19- الثوب الطويل

يناسب كل الفصول ويضفي لمسة من الأناقة الزائدة على الإطلالة. اختاريه عندما ترغبين بالتميز في إطلالة نهارية كانت أم مسائية. 20- أكسسوار الرأس



قد يكون على شكل وشاح، أو توربان، أو حتى قبعة تنسقيها مع أسلوب أزيائكِ لتبدو إطلالتك متكاملة.