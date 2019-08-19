الأيلاينر الأبيض موضة صيف 2019.. كيف تطبقيه؟

بدايةً، اِحرصي على اختيار نوعية موثوقة من مستحضر الأيلاينر، واعملي على حفظه بطريقة صحيحة بعيدًا عن أشعة الشمس أو البرودة المبالغ بها، وتأكّدي من كونكِ وضعتِه بطريقة صحيحة.وللحصول على اطلالة جذّابة ومميزة بالأيلاينر الأبيض، إليكِ الخطوات التي يجدر بكِ اتّباعها:

اِحرصي بداية على ترطيب بشرتكِ جيدًا في فصل الصيف؛ ذلك أنكِ تفقدين الكثير من السوائل صيفًا، ولعلكِ لا تفطنين لكون الجفاف هو عدو المكياج الأول.

اختاري كريم الأساس المناسب لنوعية بشرتكِ، ووزّعيه على الوجه، كما يوزّع الكونسيلر تحت العينين، مع تركه لدقائق عدة كي تمتصه البشرة والتخلص من الفائض منه باستخدام الإسفنج المخصّص للمكياج.

ضعي طبقة رقيقة من كريم الأساس بداية، وانتظري قليلًا حتى يجف، ومن ثم ضعي الطبقة الثانية منه، وبوسعكِ الاستعاضة عنه بالبودرة الحرّة لا سيّما إن كانت البشرة دهنية.

ابتسمي ابتسامة واسعة ومن ثم ضعي البلاشر "أحمر الخدود" فوق الوجنتين من الأعلى باتجاه منابت الشعر. اختاري الألوان التي تتناسب وفصل الصيف، أي تلك الترابية الفاتحة والخفيفة.

اُرسمي الشفتين باستخدام قلم تحديد شفاه مماثل للون أحمر الشفاه الذي أنتِ بصدد استخدامه. ضعي طبقة جيدة منه باستخدام الفرشاة الرفيعة، وبوسعكِ وضع "الغلوس" فوقه. اختاري الألوان التي تناسب فصل الصيف أيضًا، وضعي اعتبار المكياج النهاري أو الليلي في حسبانكِ كذلك عند اختيار الألوان.

اختاري ظلال العينين التي ترغبين، وابدئي باللون الفاتح ومن ثم انزلي باللون حتى يصبح بدرجة أغمق. ومن ثم ارسمي بعناية خط الأيلاينر الأبيض، سواء اخترتِه رفيعًا أو سميكًا. راعي شكل العينين وحجمهما حين تضعين الأيلاينر.

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إذا كنتِ من صاحبات العينين المتسعتين، فاختاري الخط السميك، الذي يأخذ قليلًا من جحوظ العين واتساعها، فيما يجدر بكِ اختياره رفيعًا في حال كانت عيناكِ ضيقتين قليلًا. إن كانت عيناكِ دائريتين، فلعل الخط الأمثل هو الذي يرسم العين بشكل لوزي.

ضعي طبقة من الماسكرا، باللون الذي ترغبين، وإن كان اللون الأمثل للأيلاينر الأبيض هو الشفاف أو الفاتح مثل المائل للرمادي أو الأزرق أو النيلي.