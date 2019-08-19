محمد عساف لأول مرة في بغداد وهكذا أحيا عيد الأضحى

أحيا الفنان محمد عساف أولى حفلاته الغنائية في العاصمة العراقية بغداد في رابع ايام عيد الأضحى المبارك في نادي اليرموك الترفيهي واستقبل جمهوره الكبير الذي اكتظت بهم قاعة الحفل، بعد ان حجز مكاناً خاصاً في قلوب محبيه في العراق خصوصاً بعد أن غنى أغنية " مكانك خالي " باللهجة العراقية والتي افتتح بها الحفل.

كما قدم عساف مجموعة من أبرز أعماله الغنائية منها: اغنية بصراحة فيما قام بغناء اغنية " لتشوفني تعبان " للفنان علي صابر وغنى للفنانة رحمة رياض اغنية " وعد مني " كما قدم عدد من الاغنيات باللهجة المصرية بالإضافة الى عدد كبير من اغنياته التي حققت نجاحاً كبيراً.

وقامت إدارة نادي اليرموك بتكريم الفنان محمد عساف على احيائه هذا الحفل الفني في بغداد، ليعبر عساف عن شكره وامتنانه بهذا التكريم ولإدارة النادي على الجهود الكبيرة التي بذلوها في هذا الحفل كما قدم الشكر للجمهور العراقي الذي حضر الحفل ومن لم يتمكن من الحضور مقدماً بطاقة معايدة لهم جميعاً بمناسبة عيد الاضحى المبارك.

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يشار أن الجمهور الفلسطيني على موعد مع الفنان محمد عساف بأضخم الحفلاته الغنائية في مدينة روابي في فلسطين يوم 23 آب الحالي، حيث يتسع مسرح روابي أكثر 15 ألف نسمة، كما يستعد الفنان محمد عساف لجولة فنية في الولايات المتحدة الأميركية سيتم الإعلان عن مواعيد تلك الحفلات خلال الفترة القادمة.

يذكر أن الفنان محمد عساف قام بتسجيل تيتر مسلسل جديد: عروس بيروت، وهو من كلمات نزار فرنسيس وألحان وتوزيع ميشال فاضل.