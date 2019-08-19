فيديو طريف لأحلام وسط القطيع يجتاح انستغرام!

شاركت النجمة أحلام جمهورها عبر شبكات التواصل الاجتماعي فيديو طريفاً، رصد تنزهها وسط قطيع من الأغنام في مدينة ابها السعودية وأرفقت الفيديو المنشور بتعليق: "من أبها الجميلة". وحصد الفيديو الطريف أكثر من 300 ألف زر اعجاب. Advertisements وكانت أحلام قد تألقت أخيراً على مسرح الراحل طلال مداح في أولى حفلات "موسم السودة"، بصحبة فرقة موسيقية تضم أكثر من 100 عازف بقيادة المايسترو أمير عبدالمجيد. وأصبحت أحلام الفنانة الخليجية الأولى التي تعتلي مسرح الراحل طلال مداح، حيث أشعلت المسرح بأدائها "الخطوة الجنوبية" على إيقاع الأغنية الشهيرة "الله يطعني" التي تستمد لحنها من موروث منطقة عسير، بصحبة فرقة شعبية متخصصة، حاصدة تفاعل الجمهور الذي بادلها أداء "الخطوة".

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