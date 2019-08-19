صحة الرصافة: إتلاف 23 طناً من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك

وقال مدير شعبة الرقابة الصحية بالدائرة علي حبيب علي, في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "الدائرة قامت بحملات منفردة ومشتركة بالتعاون مع جهاز الأمن الوطني على المحال المعروضة في الأسواق المحلية ومخازن الجملة في جانب الرصافة أسفرت عن إتلاف 13389 كغم من المواد الصلبة و10269 لتر من المواد السائلة".وأضاف علي، أن "الفرق الرقابية قامت بسحب 330 من المواد الغذائية المحلية والمستوردة لغرض فحصها مختبريا لبيان سلامتها من الناحية الاستهلاك البشري، وأن 30 من هذه النماذج كان غير صالح", منوهاً بأ، "شعبة الرقابة قامت بإجراء 54 حملة صحية خلال المدة المذكورة".

وتابع، أن "هذه الحملات تأتي بالتزامن مع خطة دائرة صحة بغداد الرصافة في الحفاظ على الأسواق من الأغذية الفاسدة والمواد التالفة، واتخاذ إجراءات رادعة بحق المخالفين لضمان عدم تكرار هذه المخالفات"، مؤكدا أن "عملية الإتلاف تتم في أماكن الطمر الصحي".



وتدخل العراق كميات كبيرة من المواد الغذائية المعلبة والمشروبات الغازية واللحوم والزيوت النباتية والأجبان، إضافة إلى المواد المنزلية والأجهزة الكهربائية، من دول عربية وأجنبية، عبر منافذ العراق الحدودية.