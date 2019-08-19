صحة الرصافة: إتلاف 23 طناً من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك

أعلنت دائرة صحة بغداد الرصافة، الاثنين، عن إتلاف أكثر من 23 طناً من المواد الغذائية الصلبة والسائلة وذلك لعدم صلاحيتها للاستهلاك البشري خلال شهر تموز الماضي.
وأضاف علي، أن "الفرق الرقابية قامت بسحب 330 من المواد الغذائية المحلية والمستوردة لغرض فحصها مختبريا لبيان سلامتها من الناحية الاستهلاك البشري، وأن 30 من هذه النماذج كان غير صالح", منوهاً بأ، "شعبة الرقابة قامت بإجراء 54 حملة صحية خلال المدة المذكورة".
وتابع، أن "هذه الحملات تأتي بالتزامن مع خطة دائرة صحة بغداد الرصافة في الحفاظ على الأسواق من الأغذية الفاسدة والمواد التالفة، واتخاذ إجراءات رادعة بحق المخالفين لضمان عدم تكرار هذه المخالفات"، مؤكدا أن "عملية الإتلاف تتم في أماكن الطمر الصحي".
وتدخل العراق كميات كبيرة من المواد الغذائية المعلبة والمشروبات الغازية واللحوم والزيوت النباتية والأجبان، إضافة إلى المواد المنزلية والأجهزة الكهربائية، من دول عربية وأجنبية، عبر منافذ العراق الحدودية.
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