نشر الفنان سعد المجرد، الخميس الماضي، على موقع إنستغرام صورة له برفقة والده البشير عبدو ووالدته فاطمة الركراكي في بيت العائلة بالمغرب.
وأرفق المجرد الصورة بتعليق جاء فيه: "البيت الحلو... الله على راحة بين أحضان الوالدين، اللهم لك الحمد".
كما أعاد والد المجرد نشر الصورة نفسها على فيسبوك وعلق عليها: "مرحبا بك ابني حبيبي في بيتك، وسط عائلتك وفي أحضان بلدك. الحمد لله".
ومن المفترض أن يعود المجرد إلى باريس لحضور محاكمته بتهمة "استخدام العنف الجنسي" وليس "الاغتصاب"، وهي التهمة التي وجهت إليه في قضية تعود تفاصيلها إلى نهاية العام 2016.
وكان القضاء الفرنسي قد أمر سابقا بوضعه تحت المراقبة القضائية بانتظار محاكمته، وذلك بناء على شكوى تقدمّت بها ضدّه شابة تقول إنه اعتدى عليها في مدينة سان تروبيه الساحلية الجنوبية.
وآنذاك طلبت النيابة العامة حبس المجرد احتياطياً بانتظار محاكمته، لكن قاضي الحريات قرّر بعد الاستماع إليه إطلاق سراحه وإبقائه تحت الرقابة القضائية، ثم تقرر في ماي الماضي متابعته بـ"استخدام العنف الجنسي" وليس الاغتصاب.
يذكر أن سعد المجرد حقق في القوت الأخير نجاحا كبيرا بالديو الغنائي "إنساي" مع الفنان المصري محمد رمضان، إذ حقق فيديو كليب الأغنية أكثر من 92 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب.
كما اعتلى الفيديو، الذي صور في فرنسا، "الترند" في معظم الدول العربية بالإضافة إلى دول مثل إيطاليا وبلجيكا وإسبانيا وألمانيا في الأيام الأولى لإطلاقه.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور: سعد المجرد في أحضان عائلته... فهل أغلق ملف محاكمته؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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