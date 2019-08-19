بالصور: سعد المجرد في أحضان عائلته... فهل أغلق ملف محاكمته؟

وأرفق المجرد الصورة بتعليق جاء فيه: "البيت الحلو... الله على راحة بين أحضان الوالدين، اللهم لك الحمد".

كما أعاد والد المجرد نشر الصورة نفسها على فيسبوك وعلق عليها: "مرحبا بك ابني حبيبي في بيتك، وسط عائلتك وفي أحضان بلدك. الحمد لله".

وذكرت مواقع إخبارية محلية أن الفنان المغربي عاد إلى المملكة، وذلك بعد حصوله على تصريح موقت من السلطات الفرنسية، كما أشارت إلى أنه "يحضّر لعمل جديد سيصور في المغرب".

ومن المفترض أن يعود المجرد إلى باريس لحضور محاكمته بتهمة "استخدام العنف الجنسي" وليس "الاغتصاب"، وهي التهمة التي وجهت إليه في قضية تعود تفاصيلها إلى نهاية العام 2016.

وكان القضاء الفرنسي قد أمر سابقا بوضعه تحت المراقبة القضائية بانتظار محاكمته، وذلك بناء على شكوى تقدمّت بها ضدّه شابة تقول إنه اعتدى عليها في مدينة سان تروبيه الساحلية الجنوبية.

وآنذاك طلبت النيابة العامة حبس المجرد احتياطياً بانتظار محاكمته، لكن قاضي الحريات قرّر بعد الاستماع إليه إطلاق سراحه وإبقائه تحت الرقابة القضائية، ثم تقرر في ماي الماضي متابعته بـ"استخدام العنف الجنسي" وليس الاغتصاب.

يذكر أن سعد المجرد حقق في القوت الأخير نجاحا كبيرا بالديو الغنائي "إنساي" مع الفنان المصري محمد رمضان، إذ حقق فيديو كليب الأغنية أكثر من 92 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب.