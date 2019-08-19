سقوط جرحى بقصف جوي تركي استهدف قرى في السليمانية

أفادت وسائل إعلام، الاثنين، بسقوط جرحى جراء قصف طائرات تركية لقرى في محافظة السليمانية. وذكرت "سكاي نيوز عربية"، أن "طائرات تركية تقصف قرى كردية بمحافظة السليمانية شمالي العراق وتوقع عدداً من الجرحى".

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