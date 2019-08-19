خبراء: داعش لم يهزم

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باريس: يؤكد العديد من المسؤولين الرسميين والخبراء أن تنظيم الدولة الإسلامية لم يهزم بالفعل أصلا، وأن عودته تحت هذا الاسم أو اسم آخر ليست سوى مسألة وقت.

وبخلاف ما قاله الرئيس دونالد ترمب بأن هذا التنظيم الجهادي قد هزم، فإن تقارير عدة صادرة عن مراكز تحليل وعن الأمم المتحدة وحتى عن البنتاغون تعتبر أنه قد يكون حرم من أرض يرتكز اليها، لكنه لا يزال ناشطا ويملك آلاف المقاتلين وبحوزته ملايين الدولارات إضافة الى شبكة دعائية لا تزال فاعلة.

ويعتبر مركز صوفان للتحليل أن تنظيم الدولة الاسلامية "لا يزال على قيد الحياة وبصحة جيدة في العراق وسوريا".

وتابع التقرير الصادر عن هذا المركز "لا يجوز الكلام عن عودته الى العراق وسوريا، فهو مع عناصره لم يغادروا أصلا".

والواضح أن عناصر التنظيم مع تراجع ثم اضمحلال الارض التي كانوا يسيطرون عليها في سوريا، تفرقوا وباتوا يتحركون في السر مستفيدين من الإدارة السيئة للمناطق المحررة، والانسحاب الجزئي للقوات الاميركية، والخلافات بين أعدائهم.

وفي تقرير نشر الثلاثاء اعتبر المفتش العام في وزارة الدفاع الاميركية "أن التنظيم ولو أنه فقد الارض التي بنى عليها خلافته، فإنه عاد وعزز قدراته على شن هجمات في العراق، واستعاد نشاطه في سوريا خلال الفصل الحالي".

وتابع تقرير البنتاغون أن تنظيم الدولة الاسلامية "نجح في إعادة تنظيم عملياته" في هذين البلدين خاصة لأن القوات المحلية هناك "لا تزال غير قادرة على البقاء في حالة استنفار لوقت طويل، وعلى ضمان حراسة المناطق التي سيطرت عليها".

-نسف السلطة-

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وفي تقرير يعود الى منتصف تموز/يوليو الماضي اعتبر مجلس الأمن أيضا أن تنظيم الدولة الاسلامية "يتأقلم مع الواقع الجديد ويعمل على خلق الظروف لعودة نشاطاته في معاقله السابقة في سوريا والعراق".

وتابع خبراء الامم المتحدة في تقريرهم "هذه العملية تحرز تقدما أكثر في العراق، حيث بات يقيم زعيم التنظيم ابو بكر البغدادي وغالبية قياداته".

كما أن هناك مناطق في العراق وسوريا لا تفرض السلطات سيطرتها عليها بشكل جيد، وتتحرك فيها خلايا للتنظيم الجهادي، حسب ما أضاف التقرير. وتلجأ الخلايا النائمة للتنظيم الى عمليات اغتيال وتفجيرات ونصب كمائن وفرض خوات.

كما قام التنظيم بحرق محاصيل زراعية في سوريا خلال الصيف الحالي لضرب السلطات المحلية في هذه المناطق واضعافها وابراز عجزها عن اعادة بناء المناطق التي دمرتها الحرب.

وأصدر مركز راند للتحليل تقريرا الاسبوع الماضي حمل عنوان "عائدة وتتمدد" في تعديل للشعار المعروف لتنظيم الدولة الاسلامية "باقية وتتمدد".

وحسب خبراء مركز راند الذين انكبوا على دراسة "مالية تنظيم الدولة الاسلامية بعد الخلافة والفرص المتاحة أمامه"، فإن التنظيم لا يزال يملك اكثر من 400 مليون دولار مخبأة بأشكال مختلفة في سوريا والعراق وحتى في دول مجاورة.

وتابع تقرير هذا المركز "في حال قرر تنظيم الدولة الاسلامية العودة، وهذا ما نعتقد أنه سيحصل، فسيلجأ الى الاساليب المفيدة له مثل توزيع رصيده المالي على مشاريع تكون قادرة على تأمين ايرادات ثابتة".

وأضاف التقرير أيضا "لقد اعتُبر التنظيم مهزوما، لكنه يبقى قادرا على تمويل نفسه عبر نشاطات إجرامية مثل فرض الخوات وعمليات الخطف مقابل فديات والسرقات والتهريب لتأمين الدخل اللازم".

وفي شريط فيديو وزعه التنظيم الاحد هو الثاني بعد هزيمته العسكرية في آذار/مارس الماضي، توعد ب"تكثيف القتال" ضد التحالف بقيادة الولايات المتحدة وضد الاكراد.