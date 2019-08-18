غرق شاب اثناء السباحة شمالي بغداد

افاد مصدر امني، الاحد، بأن شابا غرق اثناء السباحة شمالي بغداد. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "شابا غرق اثناء السباحة في قضاء الطارمية شمالي بغداد". واضاف المصدر ان "دوريات الغواصين مستمرين في البحث عن الجثة".

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