صحة الكرخ تصدر توضيحا بشأن وجود عطلات بجهاز الناظور في مستشفى الكرامة

اصدرت دائرة صحة بغداد/ الكرخ، الاحد، توضيحا بشأن وجود عطلات بجهاز الناظور في مستشفى الكرامة، داعية جميع الاطباء الى الالتزام بمهنية العمل والاخلاقيات الطبية.

وقال مدير الدائرة جاسب لطيف علي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "بعض وسائل التواصل الاجتماعي تداولت تصوير فيديو لاحد الاطباء الجراحين وهو يجري عملية جراحية بأستعمال جهاز الناظور في مستشفى الكرامة التعليمي مع وجود بعض العطلات في الجهاز "، مبينا انه "اجتمع اليوم مع وزير الصحة والذي اوعز بدوره بأجراء تخصيصات مالية لتأهيل مستشفى الكرامة التعليمي وكذلك تخصيص مبالغ مالية لشراء الادوية والمستلزمات الطبية لدائرة صحة الكرخ".

واضاف انه "تم التعاقد قبل اكثر من شهر لشراء اجهزة طبية حديثة بضمنها النواظير التشخيصية والجراحية لكل دائرة صحة وبمبلغ عشرين مليار دينار لكل دائرة وهي الان في طور الوصول، علما ان جزء كبير منها خصص لمستشفى الكرامة التعليمي"، مشيرا الى انه "لم يدّعِ اي مسؤول في وزارة الصحة ان المستشفيات في حال جيد جدا الان وقد اشار الوزير الى ذلك بشكل واضح وجلي في وثيقة تحديث النظام الصحي في العراق واشار بشكل مركز الى السلبيات والتحديات التي نتجت عن اهمال الواقع الصحي لفترة اكثر من ثلاثة عقود من الزمن ووضع الحلول الناجعة لذلك وسوف نجني ثمارها في الاشهر القليلة القادمة وسوف تنعكس بشكل كبير على الواقع الصحي في البلد".

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وتابع علي "ماكان يجدر بالطبيب الذي ظهر في تسجيل الفيديو اجراء العملية الجراحية اذا كان الجهاز لايعمل بالشكل الصحيح وتعريض حياة المريضة للخطر"، مشددا على "ضرورة الالتزام بالاخلاقيات الطبية والحفاظ على اسرار المريض وعدم تصوير المريضة بهذا الشكل وبدون علمها".

ودعا علي جميع الاطباء الى "الالتزام بمهنية العمل والاخلاقيات الطبية والقسم الذي اقسموا عليه بحفظ اسرار المريض وكرامته والتعاون مع دوائرهم ووزارتهم بتذليل العقبات التي تعرقل العمل وحل المشاكل بروح الفريق الواحد والابتعاد عن كل ما يسيء الى مهنة الطب وقدسيتها".

يذكر ان ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقطع فيديو يظهر فيه تصوير احد الاطباء الجراحين وهو يجري عملية جراحية بأستعمال جهاز الناظور في مستشفى الكرامة التعليمي ببغداد، وتبين خلال الفيديو ان الجهاز فيه بعض العطلات.