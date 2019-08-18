الزوراء يهزم هورسيد الصومالي في الملحق المؤهل لكأس اللاندية العربية

2019-08-18 | 20:53
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وسجل هدفي الزوراء في المباراة التي اقيمت في مدينة الرباط المغربية، علاء عباس في الدقيقة 62 قبل ان يضيف عبد الله عبد الامير الهدف الثاني في الدقيقة 74.
وأوقعت قرعة بطولة "كأس محمد السادس" للاندية العربية، الزوراء العراقي، وهرسيد الصومالي، واتحاد طنجة المغربي، والرفاع البحريني في المجموعة الأولى من الملحق المؤهل للدور الـ32 من البطولة.
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