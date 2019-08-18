اللويزي: البعض دافعوا عن الجيش نكاية بالحشد الشعبي

أكد النائب السابق عن محافظة نينوى عبد الرحمن اللويزي، الأحد، أن بعض السياسيين دافعوا عن الجيش العراقي نكاية بالحشد الشعبي.
وقال اللويزي في حديثه خلال برنامج المناورة الذي تبثه السومرية، إن "هناك سياسيين خلقوا فجوة بين المواطنين والمؤسسة الامنية"، مبيناً أن "الناس عندما رأوا الوجه الحقيقي لداعش ادركوا اهمية الجيش".
وأضاف أنه "بعد تصريح يوسف الناصري، أخذ بعض السياسيين يدافعون عن الجيش العراقي نكاية بالحشد الشعبي".
وأشار اللويزي، إلى أن "العديد من السياسيين لم يقفوا سابقاً مع الجيش العراقي، وحتى محافظ نينوى الأسبق كان يتجنب التصوير مع عناصر الجيش".
وأوضح أن "سبعة من أعضاء تحالف القوى صوتوا على قانون الحشد الشعبي داخل مجلس النواب".
وتابع النائب السابق، أن "بعض المدافعين عن الجيش قدموا سابقاً مشروعاً لتشكيل حرس وطني موازي للجيش".
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