العراق يرحب بإختيار رئيس وزراء جديد للسودان ويؤكد دعمه للمسارات السياسية في البلاد

وقال المتحدث باسم الوزارة احمد الصحاف في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إن "العراق يعرب عن ترحيبه باتفاق القوى السودانيّة على اختيار رئيس وزراء جديد، ويعدّها ركيزة مُهمّة في طريق الانتقال الأساسيّ إلى مرحلة سياسيَّة ديمقراطيّة تمثل تطلعات الشعب، كما أنها لحظة تاريخيّة جديدة لها انعكاسات إيجابيّة على مصلحة البلاد".واضاف الصحاف، "وفيما نبعث التهاني إلى الشعب السودانيّ كافة، ورئيس الوزراء الجديد الأستاذ عبد الله حمدوك بهذه المُناسَبة نُؤكّد احترامنا لهذا الخيار، ودعمنا لجميع المسارات السياسيّة التي تحظى باتفاق وقبول جميع القوى، والتي تُفضي إلى بناء الدولة، والنُهُوض بالاقتصاد، وتقديم الخدمات".

وتابع المتحدث باسم الوزارة، أن "العراق يعبر عن ثقته التامّة بقدرة الشعب السودانيّ على تحقيق تقدّم سريع وبخطى ثابتة في طريق بناء عمليّة ديمقراطيّة تُعبّر عن مطامحه، وما يصبو إليه من أمن، واستقرار، وحياة كريمة، ونماء".

