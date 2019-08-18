العراق يرحب بإختيار رئيس وزراء جديد للسودان ويؤكد دعمه للمسارات السياسية في البلاد

رحبت الحكومة العراقية، الاحد، بإختيار رئيس وزراء جديد لدولة السودان، فيما اكدت دعمها للمسارات السياسية في البلاد.
واضاف الصحاف، "وفيما نبعث التهاني إلى الشعب السودانيّ كافة، ورئيس الوزراء الجديد الأستاذ عبد الله حمدوك بهذه المُناسَبة نُؤكّد احترامنا لهذا الخيار، ودعمنا لجميع المسارات السياسيّة التي تحظى باتفاق وقبول جميع القوى، والتي تُفضي إلى بناء الدولة، والنُهُوض بالاقتصاد، وتقديم الخدمات".
وتابع المتحدث باسم الوزارة، أن "العراق يعبر عن ثقته التامّة بقدرة الشعب السودانيّ على تحقيق تقدّم سريع وبخطى ثابتة في طريق بناء عمليّة ديمقراطيّة تُعبّر عن مطامحه، وما يصبو إليه من أمن، واستقرار، وحياة كريمة، ونماء".
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