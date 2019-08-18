صالح والسفيران الايراني والاميركي يؤكدون ضرورة تخفيف حدة التوتر في المنطقة

أكد رئيس الجمهورية برهم صالح والسفير الإيراني لدى العراق ايرج مسجدي والسفير الأمريكي ماثيو تيولر، على ضرورة تخفيف حدة التوتر في المنطقة.
وأضافت أنه "تم بحث آخر التطورات السياسية على الساحة الإقليمية، والتأكيد على ضرورة تخفيف حدة التوتر في المنطقة وتعزيز الامن والسلم الاقليميين".
وأوضحت رئاسة الجمهورية، أن "صالح استقبل أيضاً السفير الأمريكي لدى العراق ماثيو تيولر، وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين، و تطوير آفاق التعاون في المجالات كافة خدمة للمصالح المشتركة".
وبينت أنه "تم إستعراض آخر التطورات السياسية على الساحتين الإقليمية والدولية، والتأكيد على ضرورة تخفيف حدة التوتر، واعتماد الحوار البناء وتعزيز التعاون الامني المشترك لإنهاء الأزمات في المنطقة وبما يسهم في ترسيخ الأمن والسلم الدوليين".
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