صالح والسفيران الايراني والاميركي يؤكدون ضرورة تخفيف حدة التوتر في المنطقة

وذكرت رئاسة الجمهورية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "صالح استقبل في قصر السلام، ببغداد، اليوم، السفير الايراني لدى العراق ايرج مسجدي، وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات بين العراق وايران وسبل تطويرآفاق التعاون المشترك في المجالات كافة، بما يخدم مصلحة البلدين الجارين".وأضافت أنه "تم بحث آخر التطورات السياسية على الساحة الإقليمية، والتأكيد على ضرورة تخفيف حدة التوتر في المنطقة وتعزيز الامن والسلم الاقليميين".

وأوضحت رئاسة الجمهورية، أن "صالح استقبل أيضاً السفير الأمريكي لدى العراق ماثيو تيولر، وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين، و تطوير آفاق التعاون في المجالات كافة خدمة للمصالح المشتركة".

وبينت أنه "تم إستعراض آخر التطورات السياسية على الساحتين الإقليمية والدولية، والتأكيد على ضرورة تخفيف حدة التوتر، واعتماد الحوار البناء وتعزيز التعاون الامني المشترك لإنهاء الأزمات في المنطقة وبما يسهم في ترسيخ الأمن والسلم الدوليين".

