اخبار العالم / اخبار العراق

مكتب عبد المهدي يعلن السماح لدخول مرافقي المسافرين الى صالة مطار بغداد

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أعلن مكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الاحد، السماح لمرافقي وعوائل المسافرين بالدخول معهم الى صالة مطار بغداد، والغاء شرط تسليم سنوية سيارة العائلة للسيطرة الامنية في المطار.
وقال سكرتير رئيس الوزراء الفريق الركن محمد البياتي في حديث لـ الخليج 365، إن "إدارة مطار بغداد الدولي سمحت بدخول عوائل المسافرين ومرافقتهم له عند صالة المطار"، مؤكدا على "الغاء شرط تسليم سنوية سيارة العائلة للسيطرة الامنية المسؤولة عن حماية المطار".

واكدت إدارة مرآب مطار بغداد الدولي، الخميس (8 اب 2019) ان اجرة الدخول مع الساعة الاولى 4000 دينار، اما اجرة الوقوف لكل ساعة اضافية 1000 دينار، مشيرة الى ان مبيت السيارة سيكون 12000 دينار.

واعلنت امانة بغداد، الاحد (11 اب 2019) اكتمال الاجراءات الخدمية الخاصة بطريق المطار لافتتاحه عصر اليوم.

وأعلن مكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، السبت (10 اب 2019) عن اكتمال المرحلة الاولى من رفع الكتل الكونكريتية من شارع مطار بغداد.


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مكتب عبد المهدي يعلن السماح لدخول مرافقي المسافرين الى صالة مطار بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

قد تقرأ أيضا