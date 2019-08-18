مكتب عبد المهدي يعلن السماح لدخول مرافقي المسافرين الى صالة مطار بغداد

أعلن مكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الاحد، السماح لمرافقي وعوائل المسافرين بالدخول معهم الى صالة مطار بغداد، والغاء شرط تسليم سنوية سيارة العائلة للسيطرة الامنية في المطار.
واكدت إدارة مرآب مطار بغداد الدولي، الخميس (8 اب 2019) ان اجرة الدخول مع الساعة الاولى 4000 دينار، اما اجرة الوقوف لكل ساعة اضافية 1000 دينار، مشيرة الى ان مبيت السيارة سيكون 12000 دينار.
واعلنت امانة بغداد، الاحد (11 اب 2019) اكتمال الاجراءات الخدمية الخاصة بطريق المطار لافتتاحه عصر اليوم.
وأعلن مكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، السبت (10 اب 2019) عن اكتمال المرحلة الاولى من رفع الكتل الكونكريتية من شارع مطار بغداد.
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