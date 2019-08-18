نجدة بغداد تنقذ امرأة حاولت الانتحار في نهر دجلة

وقال المصدر، لـ الخليج 365، إن "مفارز نجدة بغداد النهرية انقذت امرأة قامت، مساء اليوم، برمي نفسها وسط نهر دجلة ضمن شارع ابو نؤاسوسط العاصمة، بدافع الانتحار".

واشار المصدر، الى أن انقاذها تم من قبل مفارز الغواصين ، مبينا أن حالتها الصحية مستقرة، وأكد أنه تم تسليمها الى السلطات المختصة وفق اجراءات اصولية.

