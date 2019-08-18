افاد مصدر امني، اليوم الاحد، بأن قوة من نجدة بغداد منعت امرأة من الانتحار في نهر دجلة وسط العاصمة.
وقال المصدر، لـ الخليج 365، إن "مفارز نجدة بغداد النهرية انقذت امرأة قامت، مساء اليوم، برمي نفسها وسط نهر دجلة ضمن شارع ابو نؤاسوسط العاصمة، بدافع الانتحار".
واشار المصدر، الى أن انقاذها تم من قبل مفارز الغواصين ، مبينا أن حالتها الصحية مستقرة، وأكد أنه تم تسليمها الى السلطات المختصة وفق اجراءات اصولية.
واشار المصدر، الى أن انقاذها تم من قبل مفارز الغواصين ، مبينا أن حالتها الصحية مستقرة، وأكد أنه تم تسليمها الى السلطات المختصة وفق اجراءات اصولية.
كانت هذه تفاصيل خبر نجدة بغداد تنقذ امرأة حاولت الانتحار في نهر دجلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.