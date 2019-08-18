النجدة تعلن اعتقال موظف ابتز امرأة وسط بغداد

اعلنت مديرية نجدة بغداد، الاحد، عن اعتقال موظف في وزارة الصحة ابتز امرأة في شارع حيفا وسط بغداد.
وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "دوريات نجدة بغداد وضمن شارع حيفا استنجدت بهم امرأة مخبرة قيام شخص معروف من قبلها بتهديدها بنشر صورها وابتزازها على مواقع التواصل الاجتماعي".
وأضاف البيان أنه "على الفور تم تفتيش المنطقة والقبض عليه واتضح انه يعمل موظفا في وزارة الصحة وتم تسليمه باجراءات اصولية".
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