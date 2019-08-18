قيادي في بدر: السفارة الأمريكية خلقت تهويلاً في الرأي العام بشأن تصريح يوسف الناصري

اتهم القيادي في منظمة بدر معين الكاظمي، الأحد، السفارة الأمريكية بخلق تهويل في الرأي العام بشان تصريح يوسف الناصري ضد الجيش العراقي.
وأضاف "رأينا من خلال غرف العمليات المشتركة والميدان كيف تم تقسيم الادوار والاحترام المتبادل واستمر هذا الشيء لحين تحقيق إنجاز كبير من خلال الانتصارات".
وأوضح الكاظمي، أن "هناك حرب ناعمة موجهة ضد الشعب العراقي لسرقة كل الانتصارات"، مبيناً أن "السفارة الأمريكية خلقت تهويلاً في الرأي العام بشأن تصريح الناصري".
وأشار إلى أن "الجيوش الالكترونية هناك من يوجهها من الداخل والخارج لاستخدام الحرب الناعمة ضد العراقيين".
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