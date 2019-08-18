اخبار العالم / اخبار العراق

قيادي في بدر: السفارة الأمريكية خلقت تهويلاً في الرأي العام بشأن تصريح يوسف الناصري

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

اتهم القيادي في منظمة بدر معين الكاظمي، الأحد، السفارة الأمريكية بخلق تهويل في الرأي العام بشان تصريح يوسف الناصري ضد الجيش العراقي.
وقال الكاظمي في حديثه خلال برنامج المناورة الذي تبثه السومرية، إنه "بعد عملية التحرير في عام 2017 كان للجيش مع الحشد والشرطة الاتحادية تجربة فريدة بالعمل المشترك في الميدان".

وأضاف "رأينا من خلال غرف العمليات المشتركة والميدان كيف تم تقسيم الادوار والاحترام المتبادل واستمر هذا الشيء لحين تحقيق إنجاز كبير من خلال الانتصارات".


وأوضح الكاظمي، أن "هناك حرب ناعمة موجهة ضد الشعب العراقي لسرقة كل الانتصارات"، مبيناً أن "السفارة الأمريكية خلقت تهويلاً في الرأي العام بشأن تصريح الناصري".

وأشار إلى أن "الجيوش الالكترونية هناك من يوجهها من الداخل والخارج لاستخدام الحرب الناعمة ضد العراقيين".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قيادي في بدر: السفارة الأمريكية خلقت تهويلاً في الرأي العام بشأن تصريح يوسف الناصري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

قد تقرأ أيضا