قيادي في بدر: السفارة الأمريكية خلقت تهويلاً في الرأي العام بشأن تصريح يوسف الناصري

وقال الكاظمي في حديثه خلال برنامج المناورة الذي تبثه السومرية، إنه "بعد عملية التحرير في عام 2017 كان للجيش مع الحشد والشرطة الاتحادية تجربة فريدة بالعمل المشترك في الميدان".

وأضاف "رأينا من خلال غرف العمليات المشتركة والميدان كيف تم تقسيم الادوار والاحترام المتبادل واستمر هذا الشيء لحين تحقيق إنجاز كبير من خلال الانتصارات".



وأوضح الكاظمي، أن "هناك حرب ناعمة موجهة ضد الشعب العراقي لسرقة كل الانتصارات"، مبيناً أن "السفارة الأمريكية خلقت تهويلاً في الرأي العام بشأن تصريح الناصري".

وأشار إلى أن "الجيوش الالكترونية هناك من يوجهها من الداخل والخارج لاستخدام الحرب الناعمة ضد العراقيين".