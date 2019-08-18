مصر تهزم ألمانيا وتتوج بلقب كأس العالم لكرة اليد للناشئين

رياضة 2019-08-18 | 19:53 المصدر: 311 مشاهدة كتب ناشئو مصر التاريخ، بتحقيق لقب كأس العالم للناشئين تحت 19 عاما، المقامة في مقدونيا على حساب ألمانيا. وفاز منتخب مصر على ألمانيا بنتيجة 32 مقابل 28 في المباراة النهائية، ليحقق الفراعنة بطولة العالم لأول مرة في تاريخ اليد المصرية.

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