القبض على إرهابي في منطقة الرياض بكركوك

افاد مصدر امني، اليوم الاحد، بأن قوة امنية القت القبض على إرهابي مطلوب في منطقة الرياض بكركوك.
وقال المصدر، لـ الخليج 365، إن قوة من الفوج 1 اللواء الآلي 2 الفرقة الآلية ، وبكمين محكم القى القبض على الإرهابي المطلوب ( ح. أ. ح ) اثر معلومات استخبارية.
وأوضح أن القوة رصدت تنقله بين قرية الطرفاوي وقرية البوسيف ضمن قاطع عمليات الفوج في منطقة الرياض بكركوك ، مشيرا الى تسليمه للجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية بحقه.
وأوضح أن القوة رصدت تنقله بين قرية الطرفاوي وقرية البوسيف ضمن قاطع عمليات الفوج في منطقة الرياض بكركوك ، مشيرا الى تسليمه للجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية بحقه.
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