القبض على إرهابي في منطقة الرياض بكركوك

وقال المصدر، لـ الخليج 365، إن قوة من الفوج 1 اللواء الآلي 2 الفرقة الآلية ، وبكمين محكم القى القبض على الإرهابي المطلوب ( ح. أ. ح ) اثر معلومات استخبارية.

وأوضح أن القوة رصدت تنقله بين قرية الطرفاوي وقرية البوسيف ضمن قاطع عمليات الفوج في منطقة الرياض بكركوك ، مشيرا الى تسليمه للجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية بحقه.

