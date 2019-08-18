بالفيديو شركة 'كي' تدخل تجربة للعراق تعد الاولى في العالم

تجربة تعد الأولى في العالم طرحت شركة كي منتجها الجديد من الماستر كارد الذي يجمع خاصيتي البصمة والرقم السري معا،، مؤكدة ان ذلك ياتي لحماية حاملي هذه البطاقة من سرقة الرواتب التي يتعرضون لها في بعض الأحيان الشراكة بين القطاعين العام والخاص اثبتت نجاحها بحسب شركة كي التي اكدت ان نتائج النجاحات ظهرت من خلال تعاونها المالي مع المصارف العراقية وابرزها مصرف الرافدين

خدمات متعددة ومتنوعة قدمتها شركة كي لزبائنها منذ بدء مشوارها عام الفين وسبعة ولغاية الان، حيث قدمت منتجاتها من بطاقات الكي كارد والماستر كارد والماستر كي، التي منحت حامليها السلف الميسرة بالاضافة الى القروض، لتكون بذلك الشركة الافضل بالدفع الالكتروني.



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