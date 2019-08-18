نائب يصف سامراء بـ'الأسيرة' ويطالب بـ'إطلاق سراحها'

وصف النائب فائق الشيخ علي، الاحد، مدينة سامراء بـ"الأسيرة" مطالباً بـ"إطلاق سراحها" لاسيما بعد تحرير جميع الاراضي العراقية من تنظيم "داعش".



وأضاف الشيخ علي" وجدتها (سامراء) كـ الدوري أسيرة، تحيط بها القوات، أسواقها مقفرة، محلاتها مغلقة، بيوتها مغلقة، شوارعها متعبة". وقال الشيخ علي في تغريدة له نشرها على صفحته الرسمية في تويتر وتابعتها الخليج 365، "زرت سامراء قبل شهور في طريقي لزيارة النائب السابق ضياء الدوري المعتقل بالقصور الرئاسية بتهمة كيدية مدبرة، فلم تسرني".وأضاف الشيخ علي" وجدتها (سامراء) كـ الدوري أسيرة، تحيط بها القوات، أسواقها مقفرة، محلاتها مغلقة، بيوتها مغلقة، شوارعها متعبة". وطالب قائلا "اطلقوا سراحها فقد ولت داعش".

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