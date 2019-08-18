نائب: الحكومة 'راسبة' ولم تنجز نصف المشاريع التي أدرجتها بموازنة 2019

رأى النائب عن كتلة سائرون أمجد العقابي، الأحد، أن الحكومة لم تنجز نصف المشاريع التي أدرجتها في الموازنة المالية لعام 2019، معتبراً أن الحكومة "راسبة" حتى الآن. وقال العقابي في حديث لـ الخليج 365، إن "السنة المالية اقتربت من نهايتها والحكومة الحالية لم تنجز نصف المشاريع التي أدرجتها ضمن الموازنة، ناهيك عن كون أغلب الوزارات قد تسلمت المبالغ المخصصة لتلك المشاريع دون تطبيق تلك المشاريع"، معتبراً أن "هذه القضية خطيرة جداً وستخلق مشكلة ونحن مقبلون على موازنة 2020".



وأضاف العقابي، أن "الحكومة الحالية وحتى اللحظة نعتبرها راسبة لدينا، وسيكون لنا كلام آخر في الفصل التشريعي المقبل"، ماضياً إلى القول إنه "حين نبدأ بخطوات تصحيح المسار في الفصل التشريعي المقبل فإن رئيس مجلس الوزراء سيكون محرجاً جداً".



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