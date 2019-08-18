انفجار عبوة امام منزل مواطن والعثور على اخرى تحت عجلته شرقي بغداد

أفاد مصدر امني، الأحد، بانفجار عبوة ناسفة امام منزل مواطن والعثور على أخرى لم تنفجر بعد موضوعة تحت عجلته شرقي بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "عبوة ناسفة كانت موضوعة أمام منزل ضمن منطقة الكمالية انفجرت، ما أسفر عن أضرار في واجهة المنزل وتهشم الزجاج".
وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أنه "عند تفتيش مكان الحادث تم العثور على عبوة ثانية موضوعة أسفل عجلة صاحب الدار داخل الكراج، تم رفعها وتفكيكها من قبل مكافحة المتفجرات".
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