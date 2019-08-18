الأعرجي يعلق على محاولات 'سحب الثقة' عن عبد المهدي

رأى نائب رئيس الوزراء السابق بهاء الأعرجي، الأحد، أن أية محاولة لسحب الثقة عن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي تعني "فشل" الكتل السياسية في اختيار أو "عدم نجاحها في الحصول على مغانمها". وقال الأعرجي: "لقد ساهمت الكتل السياسيّة باختيار رئيس الوزراء بعد أن رُشِّح من جهةٍ دينيةٍ عليا، وهو خيارٌ جيد، وعليه فإنّ نجاحه يعتمد على تعاون هذه الكتل معه في تنفيذ برنامجه الحكومي والعكس صحيحٌ أيضاً".



وأضاف الأعرجي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أن "أيّة محاولة لسحب الثقة منه تعني فشل هذه الكتل في اختيارها أو عدم نجاحها في الحصول على مغانمها".

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