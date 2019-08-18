الداخلية تعلن اعتقال هارب من سجن مركز القناة في بغداد

اعلنت وزارة الداخلية، الاحد، عن اعتقال هارب من سجن مركز القناة في بغداد.
وقال وكيل الوزارة لشؤون الشرطة اللواء عماد محمد محمود في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "مفارز مديرية مكافحة اجرام في بغداد القت القبض على المتهم علي صبري الهارب من سجن القناة فجر هذا اليوم في منطقة الزعفرانية ببغداد".
واضاف ان "ذلك تم بجهود استخبارية وباشراف اللواء وليد علي اكبر مدير المكافحة".
واعلنت وزارة الداخلية، في الـ10 من آب 2019، انه لم يتبق سوى ثلاثة هاربين من سجن القناة في بغداد.
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