انخفاض كبير بمعدلات 'الدكة' العشائرية ومصدر يكشف اعتقال 49 متورطا خلال تموز

اكد مصدر امني، انخفاض معدلات ما يعرف بالدكة العشائرية في اغلب المحافظات العراقية، فيما كشف عن اعتقال 49 متورطا فيها خلال تموز الماضي.

وقال المصدر انه "تم تسجيل 16 حالة دكة عشائرية في محافظات متفرقة في شهر تموز الماضي فقط، خمس منها في البصرة وثلاث في ميسان وحالتان في واسط وثلاثة في بغداد"، مبينا ان "ذلك ادى الى اعتقال 49 شخصاً اشتركوا بالدكة".

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واضاف ان "نسبة الجرائم والمخالفات القانونية المرتكبة على أساس النزاعات العشائرية في مدن وسط وجنوب العراق انخفضت كثيراً بسبب التزام العشائر بالقرارات الحكومية، لكن لا يمكن أن نقول إنها انتهت"، لافتا الى ان "بعض العشائر تمارس الدكة العشائرية في كل خلاف يقع بين شخصين".

يذكر ان مجلس القضاء الأعلى وجه في وقت سابق بالتعامل مع ما يعرف بـ"الدكة العشائرية" وفقاً لأحكام قانون مكافحة الإرهاب، فيما اكدت وزارة الداخلية ان عقوبتها تصل من المؤبد الى الاعدام.