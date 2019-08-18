اعتقال 13 شخصاً خلال تظاهرات في ولاية أوريغون الأميركية

من جانبه، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب في تغريدة على موقع "تويتر"، إنه يتابع الأوضاع في بورتلاند عن كثب، وإنه يدرس إدراج "أنتيفا" على قائمة المنظمات الإرهابية، بحسب "سبوتنك".

وكانت جمعيات يمينية متطرفة قد دعت أنصارها للتظاهر السبت، احتجاجاً على اعتقال 6 من أفراد الجماعات اليمينية.

