اعتقال 13 شخصاً خلال تظاهرات في ولاية أوريغون الأميركية

أعلنت شرطة بورتلاند في ولاية أوريغون الأميركية، اعتقال 13 شخصاً، خلال تظاهرات لأنصار اليمين المتطرف وأخرى "مضادة لمناهضي الفاشية".
من جانبه، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب في تغريدة على موقع "تويتر"، إنه يتابع الأوضاع في بورتلاند عن كثب، وإنه يدرس إدراج "أنتيفا" على قائمة المنظمات الإرهابية، بحسب "سبوتنك".
وكانت جمعيات يمينية متطرفة قد دعت أنصارها للتظاهر السبت، احتجاجاً على اعتقال 6 من أفراد الجماعات اليمينية.
وكانت جمعيات يمينية متطرفة قد دعت أنصارها للتظاهر السبت، احتجاجاً على اعتقال 6 من أفراد الجماعات اليمينية.
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