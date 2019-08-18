مقتل وإصابة 245 شخصاً بتفجير انتحاري استهدف حفل زفاف في أفغانستان

أفادت وزارة الداخلية الأفغانية، الأحد، بمقتل ما لا يقل عن 63 شخصاً، وإصابة 182 آخرين بانفجار استهدف حفل زفاف في غرب كابل الليلة الماضية. وذكر المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية نصرت رحيمي، في "تغريدة" نشرها على موقع "تويتر" أن الانفجار وقع داخل قاعة زفاف "شهر-إي-دبي" في منطقة الشرطة رقم 6 عند حوالي الساعة 10:40 مساء بالتوقيت المحلي، بحسب "روسيا اليوم".



ونفت حركة "طالبان" مسؤوليتها عن الهجوم، فيما تحدثت مصادر أمنية أفغانية عن أن طبيعة الهجوم والمكان المستهدف يحملان بصمات تنظيم "داعش".



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