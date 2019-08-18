صحة ذي قار تشكل مجلساً تحقيقياً بشأن 'اعتداء' طبيب 'مخمور' على مراجعة

وقال مدير عام الدائرة عبد الحسين الجابري في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "تم تشكيل مجلس تدقيقي يضم طبيباً وحقوقياً وإدارياً للتدقيق في ملابسات القضية ومن ثم سيتم تشكيل مجلس تحقيقي للتأكد من صحة المعلومات من خلال تدوين الإفادات لجميع الأطراف واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بحقه".وأضاف الجابري، أنه "تم نقل الطبيب إلى ديوان الدائرة لحين إكمال إجراءات التدقيق والتحقيق"، مبيناً أنه "في حال ثبوت صحة ما ادعته المراجعة سيتم اتخاذ كافة الإجراءات الإدارية والقانونية بحقه".

وتابع، أنه "تمت زيارة مستشفى الشطرة العام حتى ساعات متأخرة من الليل برفقة قائممقام الشطرة ومدير قسم التفتيش في الدائرة للاطلاع ميدانياً على ملابسات القضية وعمل لجنة التدقيق".

وكان رئيس المجلس البلدي لقضاء الشطرة في محافظة ذي قار عبد الزهرة العبودي أعلن، السبت، عن قيام طبيب "مخمور بالاعتداء" على مراجعة في مستشفى القضاء، مشيراً إلى أن المراجعة رفعت دعوى قضائية بحقه.