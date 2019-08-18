صحة ذي قار تشكل مجلساً تحقيقياً بشأن 'اعتداء' طبيب 'مخمور' على مراجعة

أعلنت دائرة صحة محافظة ذي قار، اليوم الأحد، عن تشكيل مجلس تحقيقي للتأكد من صحة "ما تدّعيه" إحدى المراجعات الى مستشفى الشطرة العام بـ"اعتداء" أحد الأطباء المقيمين عليها "إثر تناوله الخمر".
وأضاف الجابري، أنه "تم نقل الطبيب إلى ديوان الدائرة لحين إكمال إجراءات التدقيق والتحقيق"، مبيناً أنه "في حال ثبوت صحة ما ادعته المراجعة سيتم اتخاذ كافة الإجراءات الإدارية والقانونية بحقه".
وتابع، أنه "تمت زيارة مستشفى الشطرة العام حتى ساعات متأخرة من الليل برفقة قائممقام الشطرة ومدير قسم التفتيش في الدائرة للاطلاع ميدانياً على ملابسات القضية وعمل لجنة التدقيق".
وكان رئيس المجلس البلدي لقضاء الشطرة في محافظة ذي قار عبد الزهرة العبودي أعلن، السبت، عن قيام طبيب "مخمور بالاعتداء" على مراجعة في مستشفى القضاء، مشيراً إلى أن المراجعة رفعت دعوى قضائية بحقه.
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