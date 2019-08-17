اعتقال شخصين بحوزتهما كمية من الكريستال المخدرة في بغداد

افاد مصدر امني، السبت، بأن قوة امنية اعتقلت شخصين بحوزتهما كمية من الكريستال المخدرة في بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "دوريات النجدة توجهت قرب منطقة كراج الامانة في بغداد بعد سماع اطلاق نار ، وتبين قيام مفارز مخدرات الكرادة باجراء ممارسة امنية، حيث تم الاشتباه بعجلة واثناء محاولة ايقافها لاذت بالفرار ".
واضاف انه "تم تعميم مواصفات العجلة وضبطها من قبل دوريات النجدة والقبض على شخصين ضبط بحوزتهم كمية من مادة الكرستال المخدرة"، مشيرا الى انه "تم تسليمهما الى الجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات الاصولية".
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