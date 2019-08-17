رياضة 2019-08-17 | 21:41 1,392 مشاهدة تعاقد نادي القوة الجوية، مع مهاجم المنتخب الوطني ونادي الصفاقسي التونسي، ايمن حسين لتمثيل الفريق في الموسم المقبل 2019/ 2020. وخاض حسين تجربة احترافية قصيرة مع الصفاقسي التونسي الموسم الماضي، قادماً اليه من النفط. وبحسب المعلومات الاي تحصلت عليها الخليج 365 من مصدر في ادارة النادي، فإن "حسين سيلتحق بصفوف الصقور في تدريبات الغد".



واوضح ان "حسين وقع على عقده مع القوة الجوية، الا ان النادي لن يعلن عن الصفقة الا بعد الحصول على كتاب الاستغناء من الصفاقسي وتصديق العقد في اتحاد الكرة". واوضح ان "حسين وقع على عقده مع القوة الجوية، الا ان النادي لن يعلن عن الصفقة الا بعد الحصول على كتاب الاستغناء من الصفاقسي وتصديق العقد في اتحاد الكرة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر القوة الجوية يضم ايمن حسين لصفوفه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.