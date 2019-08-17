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'فار' يحرم 'سيتيزينز' من الفوز.. التعادل الايجابي يحسم قمة مانشستر سيتي وتوتنهام

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2019-08-17 | 20:22

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حرمت تقنية الـVAR، فريق مانشستر سيتي من تحقيق فوز مثير أمام توتنهام بالدوري الإنجليزي الممتاز.
وحل توتنهام ضيفًا على السيتي بملعب "الإتحاد" في إطار مباريات الجولة الثانية للبريميرليج.

افتتح رحيم سترلينج التسجيل للسيتي بهدف في الدقيقة 20 من الشوط الأول.

وبعد مرور 3 دقائق تعادل إيريك لاميلا للسبيرز بهدف في الدقيقة 23.

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وتقدم مانشستر سيتي مجددًا في الدقيقة 35 عن طريق سيرجيو أجويرو.

وفور مشاركته بديلاً لهاري وينكس، سجل لوكاس مورا هدف التعادل لتوتنهام في الدقيقة 56.

المباراة شهدت مشادة بين بيب جوارديولا مدرب السيتي ولاعبه سيرجيو أجويرو بعد استبداله.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، سجل جابريل جيسوس الهدف الثالث للسيتي، وتم إلغائه بعد الرجوع لتقنية الـVAR.

انتهت المباراة بالتعادل الإيجابي (2-2)، ليحصل كل فريق على نقطة واحدة، ويصبح رصيد الفريقين 4 نقاط في جدول الترتيب.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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