بمشاركة ميمي.. الدحيل يخسر امام السد في كأس الشيخ جاسم

رياضة 2019-08-17 | 20:02 2,316 مشاهدة توج فريق السد بكأس السوبر القطري "الشيخ جاسم"، بتغلبه على الدحيل 1-0 في المباراة التي اقيمت على ملعب جاسم بن حمد بنادي السد، مساء اليوم السبت. وحمل هدف اللقاء الوحيد توقيع اللاعب علي اسد في الدقيقة 13 من عمر المباراة، ليهدي فريقه اللقب الـ15 في تأريخه. وشهدت المباراة مشاركة نجم المنتخبا لوطني العراقي ونادي الدحيل مهند علي "ميمي"، الذي لعب اساسياً في المباراة حتى الدقيقة 87 عندما تم استبداله باللاعب محمد مونتاري.



وكاد ميمي ان يسجل هدفه الاول مع الدحيل لكن تألق حارس مرمى السد، سعد الشيب. وكاد ميمي ان يسجل هدفه الاول مع الدحيل لكن تألق حارس مرمى السد، سعد الشيب. ويعد هذا اللقب رقم 70 في تأريخ فريق السد.



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