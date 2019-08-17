الخزعلي يحذر من مخطط قريب يراد تنفيذه في العراق

حذر الامين العام لعصائب اهل الحق قيس الخزغلي، السبت، من مخطط قريب يراد تنفيذه في العراق.
وقال الخزعلي في تغريدة له تابعتها الخليج 365، ان "استمرار ظاهرة تفجير مخازن الحشد الشعبي بدون التأكد من الأسباب الحقيقة ظاهرة خطيرة للغاية"، معتبرا ان "هذا يعني استنزاف إمكانيات الحشد".
واضاف ان "ذلك يدل على ان هناك مخطط قريب يراد تنفيذه"، مشيرا الى ان "السيادة الوطنية لن تحفظ الا بإجراءات كاملة في خزن الأسلحة وكذلك امتلاك العراق القدرة على الدفاع عن ارضه وسمائه".
يذكر ان انفجارا حدث الاثنين الماضي لمستودعات العتاد والذخيرة داخل معسكر الصقر التابع للشرطة الاتحادية والحشد الشعبي جنوبي بغداد ادى الى وفاة شخص واصابة 29 اخرين بجروح منهم عدد من افراد القوات الامنية والحشد الشعبي.
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