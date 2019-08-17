فتاة تقدم على الانتحار شنقا في الناصرية

افاد مصدر محلي، السبت، بأن فتاة اقدمت على الانتحار شنقا في مدينة الناصرية.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "فتاة تبلغ من العمر 15 عاما اقدمت على الانتحار شنقا في سوق الشيوخ في مدينة الناصرية".
واضاف المصدر ان "قوة من ىالشرطة طوقت مكان الحادث، ونقلت الجثة الى الطب العدلي، فيما فتحت تحقيقا لمعرفة ملابساته".
يذكر أن بغداد ومحافظات أخرى تشهد بين الحين والآخر حالات انتحار، يعزوها المتخصصون في الغالب الى مشاكل عائلية وضغوط نفسية.
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