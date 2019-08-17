نائب: قرار الغاء الموافقات الخاصة بالطيران في الاجواء العراقية سيلاقي صعوبات

وقال الاعاجيبي في حديث لـ الخليج 365، إن "قرار رئيس الوزراء بالغاء كافة الموافقات الخاصة بالطيران في الاجواء العراقية وحصرها به او بمن يخوله هي خطوة بالاتجاه الصحيح وهو ما تقصده العسكرية الصحيحة"، مبينا ان "حصر الاوامر العسكرية بشخص واحد هو القائد العام للقوات المسلحة او من يخوله هو المعيار المناسب في المجال العسكري".واضاف الاعاجيبي، ،نحن بحاجة الى تنفيذ هذا الامر بشكل دقيق، لكنه بصراحة سيلاقي بعض الصعوبات من القوات المسلحة وخاصة الدفاع الجوي"، لافتا الى انه "من خلال الاطلاع على الكثير من التفاصيل والمتابعات المستمرة فاننا نعتقد ان الدفاع الجوي لا زال الحلقة الاضعف بالقطعات العسكرية العراقية".

واكد الاعاجيبي، أن "الدفاع الجوي دائما يكون بحاجة الى عنصرين اساسيين هما عنصر المراقبة والكشف وعنصر الدفاع، بالتالي فان وجود اجهزة كشف متقدمة لاي نشاط جوي مريب يعقبها وجود قوة دفاع صاروخية متقدمة لردع هذا النشاط المشبوه جميعها ادوات اساسية ينبغي توفرها في الدفاعات الجوية العراقية لتنفيذ الامر بالشكل الصحيح والدقيق"، مشددا "رغم هذه الصعوبات فان القرار الذي اصدره القائد العام للقوات المسلحة هو قرار مهم وجميعا ندعمه وعلينا تنفيذه بما متوفر لدينا لانه جزء مهم من حفظ السيادة".



وكان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وجه، الخميس 15 اب 2019، بالغاء كافة الموافقات الخاصة بالطيران في الاجواء العراقية، فيما قرر حصر الموافقات به او من يخوله.