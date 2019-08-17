النفط تعلن ارتفاع معدل انتاج المصافي من البنزين وزيت الغاز

وقال وكيل الوزارة لشؤون التصفية حامد يونس في بيان تلقت الخليج 365 نسخهة منه، إن "انتاج البنزين قد شهد زيادة يومية بلغت اكثر من ثلاثة ملايين لتر باليوم من هذه المادة، تم اضافتها الى انتاج العام الماضي ليرتفع بذلك المعدل اليومي الى 14مليون و 293 الف لتر يوميا، بعد ان كان انتاج العام الماضي نحو11 مليون و485 الف لتر يويما".وأضاف يونس ان "انتاج وقود زيت الغاز (الكاز) قد شهد أيضا ارتفاعاً ملحوظاً زاد قرابة أربعة ملايين لتر يوميا مقارنة بمعدلات انتاج العام الماضي ليرتفع بذلك الى 11 مليون و228 الف لتر يوميا، بعد كان معدل انتاج العام الماضي يقترب من 7 مليون و836 الف لتر يوميا".

وتابع أن "هذه الزيادة جاءت نتيجة لخطط الوزارة الرامية الى رفع الطاقة الإنتاجية للمصافي العراقية من خلال اضافة وحدات انتاجية جديدة في مصافي الجنوب والوسط، فضلاً عن اعادة اعمار وتأهيل عدد من المصافي التي تعرضت الى التخريب والتدمير في محافظاتنا الشمالية العزيزة من قبل العصابات الإرهابية ومنها مصفى الصمود في بيجي".



من جانبه، قال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد إن "هذه الزيادة تسهم في تغطية جزء كبير من الحاجة المحلية للمواطنين ولقطاع الكهرباء، فضلاً عن تقليل معدلات استيراد المنتجات النفطية من وقود البنزين و زيت الغاز، ما يوفر العملة الصعبة للخزينة الاتحادية".

والمح جهاد أن "قطاع التصفية يشهد حالياً نمواً تدريجياً مضطرداً بعد سنوات من التحديات الامنية والاقتصادية التي أثرت بشكل مباشر على خطط الوزارة"، مبيناً ان "الوزارة نجحت في تصدير الفائض من الغاز السائل والمكثفات الى الأسواق العالمية بعد تلبية الحاجة المحلية منهما".