النفط تعلن ارتفاع معدل انتاج المصافي من البنزين وزيت الغاز

أعلنت وزارة النفط، السبت، عن ارتفاع معدلات انتاج المصافي العراقية من وقود البنزين وزيت الغاز مقارنة بمعدلات انتاج العام الماضي، مشيرة الى انها نجحت بتصدير الفائض من الغاز السائل والمكثفات للأسواق العالمية بعد تلبية الحاجة المحلية منهما.
وأضاف يونس ان "انتاج وقود زيت الغاز (الكاز) قد شهد أيضا ارتفاعاً ملحوظاً زاد قرابة أربعة ملايين لتر يوميا مقارنة بمعدلات انتاج العام الماضي ليرتفع بذلك الى 11 مليون و228 الف لتر يوميا، بعد كان معدل انتاج العام الماضي يقترب من 7 مليون و836 الف لتر يوميا".
وتابع أن "هذه الزيادة جاءت نتيجة لخطط الوزارة الرامية الى رفع الطاقة الإنتاجية للمصافي العراقية من خلال اضافة وحدات انتاجية جديدة في مصافي الجنوب والوسط، فضلاً عن اعادة اعمار وتأهيل عدد من المصافي التي تعرضت الى التخريب والتدمير في محافظاتنا الشمالية العزيزة من قبل العصابات الإرهابية ومنها مصفى الصمود في بيجي".
من جانبه، قال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد إن "هذه الزيادة تسهم في تغطية جزء كبير من الحاجة المحلية للمواطنين ولقطاع الكهرباء، فضلاً عن تقليل معدلات استيراد المنتجات النفطية من وقود البنزين و زيت الغاز، ما يوفر العملة الصعبة للخزينة الاتحادية".
والمح جهاد أن "قطاع التصفية يشهد حالياً نمواً تدريجياً مضطرداً بعد سنوات من التحديات الامنية والاقتصادية التي أثرت بشكل مباشر على خطط الوزارة"، مبيناً ان "الوزارة نجحت في تصدير الفائض من الغاز السائل والمكثفات الى الأسواق العالمية بعد تلبية الحاجة المحلية منهما".
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