الملا يعلق على 'نصائح' الصدر لـ عبد المهدي

علق عضو المكتب السياسي لتحالف القوى العراقية حيدر الملا، السبت، على "النصائح الأخوية" التي وجهها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الى رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، مؤكدا بالقول "رسالتك الإرشادية لايمكن تبويبها سياسيا".
وأضاف الملا، أن "اختيار عبد المهدي تحديدا تم من قبلك بعد نقاش مطول بينك وبين الحاج العامري، ولذلك رسالتك الإرشادية لايمكن تبويبها سياسيا، فسماحتك اليوم موالة للحكومة واهم داعم لها ومن حقك ان تجني ثمار انجازاتها إن حصلت، كما لاتستطيع ان تتنصل عن انعكاسات إخفاقاتها".
وتابع، "اذا وجدت حضرتك انه لامجال للاستمرار بدعم الحكومة فهنالك آليات رقابية تملكها، وتستطيع توظيفها بالشكل الذي يقوم مسار العملية السياسية، أما رسائل النصح والإرشاد فاعود وأكرر بانه لايمكن تبويبها سياسيا سوي في إطار تبادل الأدوار بين سماحتك وكتلة سائرون والذي لم يعد مقبولا شعبيا وسياسيا".
يشار الى أن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وجه، امس الجمعة، أربع نقاط كـ" نصائح أخوية" إلى رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، وفيما أشار إلى عدم رؤيته أي تقدم بملف مكافحة الفساد على الإطلاق، أكد أن الشعب تضرر كثيراً وما عاد الصبر على ذلك أمراً هيناً.
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