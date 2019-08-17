امانة بغداد تنوه عن قطع احد جوانب طريق محمد القاسم اليوم

اصدرت امانة بغداد، السبت، تنويها عن قطع احد جوانب طريق محمد القاسم اليوم، مبينة ان ذلك جاء لاغراض الصيانة.
وقالت الامانة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "سيتم قطع احد جوانب طريق محمد القاسم في بغداد، وتحديداً المقطع الذي يبدا من تقاطع الباب الشرقي وحتى تقاطع النهضة مساء اليوم السبت"، عازيا السبب الى "اجراء اعمال الصيانة".
واضافت انه "تم تحويل خط السير الى الجانب الاخر والذي قامت بافتتاحه مؤخراً ليكون بذلك ذهاباً وإياباً بعد انشاء تحويلة مؤقتة ووضع إشارات مرورية واستدلالية ترشد السائق نحو الطريق البديل وبالتنسيق مع مديرية المرور العامة".
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